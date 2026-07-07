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Diyarbakır'da otomobil trenle çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil trenle çarpıştı: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, yük treni ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobil, yük treni ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Kayapınar ilçesinde 50 Metrelik yol üzerinde meydana geldi. Otomobil, seyir hakindeki yük trenine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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