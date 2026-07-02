Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin yol kenarında park halindeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, yol kenarında duran traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesi Mollapolat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı