Diyarbakır’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı