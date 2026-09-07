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Diyarbakır’da otomobil takla attı: 3 yaralı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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