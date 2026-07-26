Diyarbakır'da koyun sürüsüne çarpan otomobil: 10 koyun öldü

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir otomobilin çarptığı sürüdeki 10 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Keleşevleri Mahallesi'nde H.F. idaresindeki 34 TL 0272 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef olurken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Telef olan koyunlar yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı