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Diyarbakır'da Su Kanalına Düşen Otomobildeki 5 Kişi Kurtarıldı

Diyarbakır'da Su Kanalına Düşen Otomobildeki 5 Kişi Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Araçtaki 5 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, batan araç itfaiye dalgıç ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Otomobil içinde bulunan 5 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Batan otomobil, itfaiye dalgıç ekipleri ve vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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