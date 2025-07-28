Diyarbakır'da Otomobil Patladı, İhbar Üzerine Müdahale Edildi

Diyarbakır'da Otomobil Patladı, İhbar Üzerine Müdahale Edildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın riski taşıyan olayda, ihbar üzerine gelen ekipler müdahale etti. Yaralanan ya da ölen olmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde alevlere teslim olan otomobilin patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde duman yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir sürfe sonra alevlere teslim olan otomobilin patlama anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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