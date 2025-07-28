Diyarbakır'da Otomobil Patladı, İhbar Üzerine Müdahale Edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde alevlere teslim olan otomobilin patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde duman yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir sürfe sonra alevlere teslim olan otomobilin patlama anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR