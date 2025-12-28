Otomobil motokuryeye çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil motokuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde geldi. Otomobil ile motokurye çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü araçtan savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR