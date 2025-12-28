Haberler

Otomobil motokuryeye çarptı: 1 yaralı

Otomobil motokuryeye çarptı: 1 yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen kazada bir otomobil, motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobil motokuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde geldi. Otomobil ile motokurye çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü araçtan savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
