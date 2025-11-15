Diyarbakır'da Otomobil Kozmetik Mağazasına Daldı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kozmetik mağazasına daldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, makyaj ve bakım malzemelerinin satıldığı Gratis mağazasının camlarını kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekibi sevk edildi. Panik halinde olan kadın sürücüye çevredekiler, el frenini çekmesini söyledi.

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonuyla kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR