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Diyarbakır'da Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Diyarbakır'da Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Çermik ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Çermik ilçesinde dün meydana gelen kazada S.B.'nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada Samet Bozkuş, Abdullah Kartal ve Musa Kartal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Aziz Bozkuş'un doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Ağır yaralı bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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