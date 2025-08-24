Diyarbakır'da Otomobil Kazasında 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa