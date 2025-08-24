Diyarbakır'da Otomobil Kazasında 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR