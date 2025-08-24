Diyarbakır'da Otomobil Kazasında 6 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Kazasında 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.