Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
