Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı