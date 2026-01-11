Haberler

Diyarbakır'da otelde korkutan yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da otelde korkutan yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otelde çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

