Diyarbakır'da otel odasında yangın: 3 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otel odasında çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde bir otel odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı