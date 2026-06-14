Diyarbakır'da korkutan yangın: Geceyi gündüze çeviren alevler apartmanlara sıçramadan söndürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartmanların arasında bulunan arazideki kurumuş otlar alev aldı. Alevler geceyi gündüze çevirirken, yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanların bulunduğu bölgedeki arazide kurumuş otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler geceyi gündüze çevirirken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı