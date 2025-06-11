Diyarbakır'da örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'da örtü yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eskiocak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.