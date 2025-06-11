Diyarbakır'da örtü yangını kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık bir alan zarar gördü.

Diyarbakır'da örtü yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eskiocak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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