Diyarbakır'da Ormanlık Alana Sıçrayan Anız Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'da Ormanlık Alana Sıçrayan Anız Yangını Söndürüldü
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda 30 hektar alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangını söndürüldü.

Serin Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ziraat ve ormanlık olmak üzere 30 hektar alan zarar gördü. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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