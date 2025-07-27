Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziraat arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, 10 saat süren mücadeleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 350 dönüm alan kül oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziraat arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin arından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lice ilçesinde dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Saat 12.00 sıralarında Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat arazisinde başlayıp oranlık alana sıçrayan yangına, 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

Bölgede yaklaşık 10 saat devam eden yangın, helikopter müdahalesiyle de gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 350 dönüm alan kül oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Dedim ya, yemin etmisler temmuz bitmeden 81 ili de yakalim diye

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