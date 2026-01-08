Okulda sobadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulda sobadan çıkan kıvılcımla çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşpınar Mahallesinde bulunan Beşpınar İlkokulunda sobadan kaynaklı bacadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. Öğrenciler hızlı tahliye edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çatıda küçük çaplı hasar oluşttu. - DİYARBAKIR