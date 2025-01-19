Diyarbakır'da Okey Tartışması Kanlı Bitti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kafede okey oynayan gençlerin "yan baktın" tartışmasında 17 yaşındaki çocuk bıçaklanarak ağır yaralandı.

10 Ocak'ta merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir kafede oturan arkadaşlar, okey oynadığı sırada yan masada okey oynayan başka arkadaş grubu tarafından dışarı çağrıldı. Taraflar, dışarı çıkınca iddiaya göre "niye yan baktın" tartışmasının ardından birbirine girdi. Tarafları ayırmaya çalışan gruptan 17 yaşındaki A.B., bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.B., önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. A.B.'nin kanamalarının devam etmesi nedeniyle hastanede tedavisi sürüyor.

A.B., İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, arkadaşlarıyla okey oynamaya gittiğini söyleyerek, "Yan masamızda dörtlü bir grup vardı, onlarda okey oynuyordu. Biri arkadaşıma bakarak, 'dışarı gel' dedi. Dışarı çıktık, arkadaşım, 'hayırdır, ne oldu, niye dışarı çağırdınız' dedi. Bizi dışarıya çağıran, 'sizin arkadaşınız bize yan bakmış' dedi. Arkadaşımız da, 'sen kimsin, niye yan bakayım' diyerek buna kafa vurdu. Biz onları ayırırken kurban olduk. Anlamadım, anne, bacı meselesi değil. 9 gündür hastanede neler çekiyorum. Bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Yazık, günah değil mi? Bu bana iz oldu, ne yapacağım?" dedi.

Şikayetçi olduğunu ifade eden A.B., "Yanlarına kalmasın. Şu kafelere girdiklerinde arama yapsınlar. Kanları hızlı akıyor, bu işler boş. Ölüm var, bir nimetin değerini bilmiyoruz. Yatakta bir suya muhtaç kaldım. Bana 4-5 gün su, yemek yemeyeceksin dediler. Bir damla suyu annemden pamukla emiyordum. Şükür etmiyoruz. Yarın öbür gün benim gibi bu hale gelirler. 12'nci sınıf öğrencisiyim, kaç gündür buradayım. Karnemi de alamadım, eğitimimden uzak kaldım. İşim vardı, işimden uzak kaldım" diye konuştu.

Öte yandan olaya karışan şüphelilerden 2'sinin gözaltına alındığı belirtildi. - DİYARBAKIR