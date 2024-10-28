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Diyarbakır'da öğretmen minibüste kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da öğretmen minibüste kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na giden öğretmen Hayrullah Afşin, minibüste kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da okula giden öğretmen, minibüste kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, sabah görevli olduğu Kayapınar ilçesindeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na gitmek için şehir içi minibüse binen Hayrullah Afşin, kalp krizi geçirdi.

Afşin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Afşin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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