Diyarbakır'da 'Narko Hançer' Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen 'Narko hançer' uygulamasında muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığından aranan 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde destek ekiplerin katılımıyla, Ergani ilçesinde 'Narko hançer' uygulaması yapıldı. Kemaliye ve Saray mahallelerinin mercek altına alındığı uygulamada 200'den fazla polis ve narkotik dedektör köpek görev aldı. Motorize ve seyyar ekiplerce umuma açık iş yerleri, metruk binalar, parklar ve bahçelerde eş zamanlı yapılan şok uygulamada şüpheli araç ve şahıslar didik didik arandı. Çalışmada muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, 1 çalıntı motosiklet, 2 tabanca ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığından aranan 2 şahıs yakalandı. Toplamda 600 araç kontrol edilerek 2 bin şahıs sorgulanırken 7 şahsa adli-idari işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin azim, kararlılık ve özverili bir şekilde süreceği kaydedildi. - DİYARBAKIR