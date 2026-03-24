Motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada
Diyarbakır'da motosikletin, yeşil ışıkta hareket ettiği esnada sola dönen bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanması ile hareket etti. Bu sırada önündeki kavşakta sola dönüş yapan otomobile arkadan çarptı. Olayda yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı