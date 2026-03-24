Motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada

Diyarbakır'da motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanması ile hareket etti. Bu sırada önündeki kavşakta sola dönüş yapan otomobile arkadan çarptı. Olayda yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

