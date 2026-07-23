Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da motosikletin yola savrulduğu kazada sürücü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklendi. Bu sırada motosikletten savrulan sürücü, başını refüjdeki direğe çarparak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı