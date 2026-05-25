Diyarbakır'da yolcu minibüsünde korkutan yangın

Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Yolcu minibüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı