Haberler

Diyarbakır'da Anız Yangını Panik Yarattı

Diyarbakır'da Anız Yangını Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mastfroş Caddesi Yıldızlar Anaokulu yanındaki boş tarlada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Boş tarladaki kuru otların tutuşması ile yangın kısa sürede büyürken, çevrede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor

Geceye damga vuran isim! Herkes onu konuşuyor
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine baskın

Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!