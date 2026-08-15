Diyarbakır'da Anız Yangını Panik Yarattı

Diyarbakır'da akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mastfroş Caddesi Yıldızlar Anaokulu yanındaki boş tarlada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Boş tarladaki kuru otların tutuşması ile yangın kısa sürede büyürken, çevrede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı