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Diyarbakır'da Mart ayında 131 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Mart ayında 131 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 bin 53 kişiden 131'i tutuklandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 bin 53 kişiden 131'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından kent genelinde mart ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 53 şüpheli yakaladı. Şüphelilerden 131'i tutuklanırken, 83'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 22 kuru sıkı tabanca, bin 592 fişek ele geçirildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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