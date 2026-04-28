Diyarbakır'da lokanta alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da bir lokantada çıkan yangın nedeni ile iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı