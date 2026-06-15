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Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır Kayapınar'da 13 yaşındaki Y.Ç., LGS sınavının kötü geçtiği gerekçesiyle bunalıma girerek evinin balkonundan atladı. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp'a götürülürken polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bir sitedeki ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Y.Ç.'nin hafta sonu girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle bunalıma girdiğinin üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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