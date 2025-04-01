Diyarbakır'da Lastiği Patlayan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Çermik ilçesinde lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sinek Mahallesi'nde lastiği patlayan otomobil, yoldan çıkıp taşlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa