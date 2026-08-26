Diyarbakır'da Yangın Panik Yarattı

Diyarbakır'da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4'üncü sanayi sitesi civarında meydana geldi. Kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı