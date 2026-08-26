Haberler

Diyarbakır'da Yangın Panik Yarattı

Diyarbakır'da Yangın Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4'üncü sanayi sitesi civarında meydana geldi. Kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yük
Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı: Asırları aşan ruh
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor

Türkiye için kritik veri geldi! Son 6 ayın en düşük seviyesinde
Diyarbakır'da gıda skandalı! Tonlarca böceklenmiş unu vatandaşa yedireceklerdi

Yakalanmasalar bunu vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca ele geçirildi
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an