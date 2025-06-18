Diyarbakır'da Kombi Elektrik Panosundan Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Kombi Elektrik Panosundan Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanda kombi elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir dairede kombi elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bayramoğlu Caddesi'nde bulunan İpsan Apartmanı'ndaki bir dairede kombi elektrik panosundan çıkan alevler paniğe neden oldu. Olayda 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Ev sahibi Sadık Özçelik, yangının balkondaki kombi elektrik panosundan çıktığını son anda fark ettiklerini söyledi. Özçelik, "Ben, eşim ve 3 çocuğum dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri oksijen verdi şu an durumumuz iyi. İtfaiye ekiplerinden şikayetçi olacağım çok geç geldiler, bu kadar büyümeyebilirdi zamanında gelseydiler. Çok şükür olan mala oldu canımız sağ Allah'a şükür" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.