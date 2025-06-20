Diyarbakır'da Kız İsteme Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Kız İsteme Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kız isteme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında "kız isteme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup, daha önce kız isteme meselesi yüzünden tartıştı.

Taraflar arasından yaşanan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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