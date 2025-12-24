Şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarptı

Diyarbakır'da şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan araç, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken aniden şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan araç, kontrolden çıkarak refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Maddi hasarlı kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR