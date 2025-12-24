Haberler

Şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, şerit değiştiren bir araca çarpmamak için manevra yapan aracın refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken aniden şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan araç, kontrolden çıkarak refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Maddi hasarlı kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

Allah o şerit degistireni ıslah eylesin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

