Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaza yapan akrabalarına yardıma giden ailenin arabalarının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Akrabalarının yardımına giden ailenin hafif ticari aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çınar ilçesi Alabaş Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada, E.B., A.B. ve B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı