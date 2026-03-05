Haberler

Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kaza yapan akrabalarına yardım amacıyla giden bir ailenin aracı devrildi. Olayda 3 kişi yaralanırken, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaza yapan akrabalarına yardıma giden ailenin arabalarının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Akrabalarının yardımına giden ailenin hafif ticari aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çınar ilçesi Alabaş Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada, E.B., A.B. ve B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu