Diyarbakır'da kayıp kadın termal kamera ve dronlarla aranıyor
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç, 22 Ocak'ta evinden ayrıldı. Eşinin yaptığı ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kayıp kadını bulmak için termal kamera ve dronlarla arama çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp şizofreni hastası kadın, termal ve dron kameraları ile aranıyor.

Çınar'a bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afad, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresi ve sulak alanlarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları 6'ncı gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayıp kadını arama çalışmalarında termal kamera ve dronlar da kullanılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

