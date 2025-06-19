Diyarbakır'da Kayıp 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır'da Kayıp 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Çocuğun bıçaklandığı belirlenirken, kuzeni gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulunmuştu. Çocuğun bıçaklandığı belirlenirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde saat 19.00 sıralarında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulunmuştu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yasemin'in bıçaklandığı belirlenirken, kuzeni gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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