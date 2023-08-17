Diyarbakır'da kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan 17 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı. Gençten haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. AFAD, itfaiye, jandarma ve su altı arama ekipleri olay yerine sevk edildi.