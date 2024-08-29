Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
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