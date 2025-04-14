Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda hakkında 14 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, şahsın Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, " Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "Kasten Öldürme" suçundan 14 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs Dicle ilçesinde icra edilen faaliyet neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR