Kardeşler arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cami Nebi Mahallesi Önen Sokak'ta dün Erdoğan G. ile Engin G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Engin G., kardeşi Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Erdoğan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı