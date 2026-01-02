Haberler

Dicle Üniversitesi'ndeki yurdun otopark çatısı çöktü

Diyarbakır'da 3 gün süren kar yağışı nedeniyle Dicle Üniversitesi'ndeki yurdun otoparkının çatısı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, park halindeki 2 motosiklet hasar gördü.

Diyarbakır'da 3 gün etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Dicle Üniversitesi'nde bulunan yurdun otoparkının çatısı çöktü.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Diyarbakır'da olumsuzluklar da yaşanmaya devam ediyor. 3 gün boyun etkili olan kar yağışının ardından birikintiyi taşıyamayan Dicle Üniversitesi'nde bulunan yurdun otoparkının çatısını çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 2 motosiklette maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
