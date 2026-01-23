Haberler

Kar üstünde tehlikeli hareket: Kayıp dirft attı

Kar üstünde tehlikeli hareket: Kayıp dirft attı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinde bir otomobil, kar üstünde kayıp drift attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, kar üstüne kayıp drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirirken bir araç, kar üstünde kayıp dirft attı. Trafik ve can güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

