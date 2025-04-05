Diyarbakır'da Kapısı Açık Otomobille Tehlikeli Nakliye
Diyarbakır'da bir sürücünün kapısı açık otomobilde sandalye taşıdığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, yoğun trafiğin bulunduğu Urfa Bulvarı'nda gerçekleşti.
Diyarbakır'da kapısı açık otomobille tehlikeli nakliye
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda kapısı açık otomobille sandalye taşınması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yüklediği eşyaları kapısı açık taşıdı. Trafiğin yoğun olduğu cadde tehlikeli nakliye anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa