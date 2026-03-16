Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonlarda toplam 61 şüpheli hakkında işlem yaparken, 13 bin 339 paket kaçak sigara ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 46 olay meydana gelirken, 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 40 bin adet makaron, 13 bin 339 paket kaçak sigara, 4 bin adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 200 adet vücut losyonu, 608 adet ayakkabı, 507 adet adaptör, 333 adet elektronik eşya, 155 adet makyaj malzemesi, 122 adet cep telefonu şarj cihazı, 75 adet cep telefonu, 36 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak

Galatasaray'a çuvalla para geliyor! İntikam fena alınacak
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti

Arıza falan değil! Trump'ın telefonu artık bir saniye olsun susmuyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak

Galatasaray'a çuvalla para geliyor! İntikam fena alınacak
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber