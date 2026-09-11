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Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken 69 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken 69 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda, 69 olay meydana gelirken 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde, 10 bin 604 paket kaçak sigara, 3 bin 552 adet puro, bin 435 paket ısıtılmış tütün mamulü, 49 adet elektronik sigara,

49 adet termos, 23 adet elektronik eşya, 19 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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