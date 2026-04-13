Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 48 olay meydana gelirken 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 41 bin 560 paket kaçak sigara, 2 bin 475 adet sigara kağıdı, 2 bin 440 adet muhtelif malzeme, 370 paket ısıtılmış tütün mamulü, 250 kilo yaprak tütün, 198 adet puro, 52 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

