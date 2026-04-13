Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 48 olay meydana gelirken 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 41 bin 560 paket kaçak sigara, 2 bin 475 adet sigara kağıdı, 2 bin 440 adet muhtelif malzeme, 370 paket ısıtılmış tütün mamulü, 250 kilo yaprak tütün, 198 adet puro, 52 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok