Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 41 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 kişi hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 40 olayla ilgili 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 21 bin 832 paket kaçak sigara, bin 236 adet kaçak gıda malzemesi, 250 paket ısıtılmış tütün mamulü, 131 adet elektronik eşya, 20 litre kaçak alkol, 17 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı