Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 64 olay meydana gelirken, 64 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 58 bin 668 paket kaçak sigara, 20 bin adet kozmetik malzemesi, 996 adet muhtelif malzeme, 600 adet puro, 600 adet cep telefonu şarj cihazı, 400 paket ısıtılmış tütün mamulü, 400 adet termos, 168 kilo açık tütün, 63 adet cep telefonu, 50 adet elektronik sigara, 32 adet elektronik eşya ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı