Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonlarında kaçak ürünler ele geçirildi. 41 olayda 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve çok sayıda kaçak malzeme confiscated edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 41 olay meydana gelirken 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde, 29 bin 80 paket ısıtılmış tütün mamulü, 2 bin 480 paket kaçak sigara, 576 adet güneş gözlüğü, 240 adet puro, 200 adet inşaat malzemesi, 150 adet elektronik sigara, 33 adet elektronik eşya, 10 litre viski ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
