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Diyarbakır'da JASAT operasyonunda aranan 85 hükümlü adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da JASAT operasyonunda aranan 85 hükümlü adliyeye sevk edildi
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Diyarbakır'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı. Aralarında kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 85 kişi adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 2, 5-10 yıl arası 16, 2-5 yıl arası 54, 2 yıl altı 13 olmak üzere toplamda 85 kişi yakalandı. Yakalanan 85 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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